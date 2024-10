Element of Crime in Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin

« Dragonkeeper | Home | Der Buchspazierer »

D 2024 R: Charly Hübner, 90 Min.

Als Schauspieler dürfte Charly Hübner jedem ein Begriff sein. Aktuell

ist er in der Hauptrolle der Provinzkomödie „Micha denkt groß“ auf der

Leinwand zu sehen. Mit „Wildes Herz“ trat er 2017 zum ersten Mal hinter

die Kamera und porträtierte die Punkband Feine Sahne Fischfilet und

ihren Frontmann Mochi beim Kampf gegen Rechtsextremismus in der

ostdeutschen Provinz. Nach seiner zweite Regiearbeit mit der Komödie

„Sophia, der Tod und ich“ hat er sich nun die Band Element of Crime um

den Autoren und Songschreiber Sven Regner auserkoren. Er begleitete sie

bei einer Tour durch Berliner Clubs und plauderte mit ihnen,

Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern über die fast vierzigjährige

Bandgeschichte. Das klassische Porträt wird angereichert mit

Liveauftritten und vielen Archivaufnahmen. Dadurch ist „Wenn es dunkel

und kalt wird in Berlin“ auch ein Film über die ehemals geteilte Stadt

und ihre Subkulturen – und damit nicht nur für Fans der Band interessant

und bereichernd.