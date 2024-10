« Element of Crime in Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin | Home |

Deutschland 2024 R: Ngo The Chau, D: Christoph Maria Herbst, YunaBennett, Ronald Zehrfeld, 98 Min.

Carl Kollhoff (Christoph Maria Herbst) liebt Bücher. Mehr als Menschen.

In seinem Kopf sind die Bewohner des Dorfes, in dem er lebt, Charaktere

aus den Romanen der Weltliteratur. So hat er seine Schubladen und muss

sich nicht groß mit der Realität befassen, wenn die Fiktion doch viel

schöner ist. Aber Carl liebt es auch, den Menschen ihre Bücher und die

Bücher zu ihren Menschen zu bringen. Also wandert er täglich durch die

Gassen und liefert neue Geschichten an die dankbare Leserschaft. Dies

weckt das Interesse von Schascha (Yuna Bennett). Die neunjährige

Neunmalkluge liebt Bücher über alles und beschließt, den

„Buchspazierer“, wie sie ihn tauft, bei seinen Botengängen zu begleiten.

Dem Einzelgänger gefällt das zunächst gar nicht, doch allmählich

freunden sie sich an. Als Carls Dienste unter der neuen Geschäftsführung

der Buchhandlung drohen obsolet zu werden, müssen sie sich etwas

einfallen lassen.

Dass der in Hanoi, Vietnam, geborene Regisseur Ngo The Chau vorher viele

Märchenfilme fürs Fernsehen verantwortete, zeigt sich in der

Inszenierung seines Kinospielfilmdebüts. Mit einer Erzählerin aus dem

Off und einer märchenhaften Kleinstadt als Set wirkt „Der Buchspazierer“

fast phantastisch. Natürlich stand hier auch eine Buchvorlage Pate. Den

gleichnamigen Bestseller von Carsten Henn setzt Chau als großen

Unterhaltungsfilm um, der sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen

richtet und über die kompakte Lauflänge von knapp 100 Minuten in schönen

Bildern schwelgt. Dazu streichelt die Orchestermusik die Seele. Dass der

Film trotzdem die Kitschkurve kriegt, ist neben den liebenswerten

Figuren, vor allem seinen beiden Darsteller*innen zu verdanken.

Christoph Maria Herbst spielt Carl als ernsten Einzelgänger, für den die

Welt stehengeblieben ist. Yuna Bennett als vorlauter Bücherwurm reißt

ihn mit ihrer Energie aus der Lethargie. In den Nebenrollen sind

außerdem Ronald Zehrfeld, Maren Kroymann und Edin Hasanovic zu sehen.