Die Agentin

Israel, BRD, USA, Frankreich 2019 (The Operative) Regie: Yuval Adler, mit Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar 117 Min. FSK ab 16

Die Mossad-Agentin Rachel (Diane Kruger) und ihr Kontaktmann Thomas (Martin Freeman) sitzen in einem historischen Kaffeehaus in der Leipziger Innenstadt. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt in Yuval Adlers Adaption des israelischen Bestsellers „The English Teacher“. Die junge Britin Rachel spioniert für den Mossad in Teheran. Bei der Beerdigung ihres Vaters verschwindet sie jedoch spurlos. Ihr ehemaliger Mittelsmann Thomas Hirsch erhält unvermittelt einen Anruf von Rachel und erfährt, dass der Mossad hinter ihr her ist. Im Verhör rekonstruiert er die Ereignisse, die der Flucht voran gingen. Wie Rachel zum Geheimdienst kam, die Monate undercover im Iran und die regelmäßigen Treffen in Leipzig. So wollen die Vorgesetzten herausfinden, wo sich Rachel aufhält.

Der israelische Regisseur Yuval Adler widmete sich nach seinem vielfach preisgekrönten Debüt „Bethlehem“ dem Roman von Yiftach Reicher Atir. Dabei faszinierte ihn vor allem der persönliche Blickwinkel auf die Spionage. Adler legt den Fokus auf die Psyche der Figuren, erzählt weitgehend realistisch aus dem Leben einer Spionin und spart die Action nahezu komplett aus. Das war es auch, was Diane Kruger an der Figur reizte. Wie knüpft man Beziehungen, wenn die Basis aus Lügen besteht? Kruger glänzt in der Hauptrolle dieses konzentrierten Spionagedramas.