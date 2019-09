« Frau Stern | Home | Die Agentin »

Late Night

USA 2019 Regie: Nisha Ganatra, mit Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Reid Scott, Hugh Dancy 102 Min.

Katherine Newbury (Emma Thompson) ist seit 30 Jahren die ungekrönte Talkshow-Queen. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Katherine ist eine Egomanin und nicht gerade offen für Kritik. Als man ausgerechnet ihr vorwirft, eine „Frauenhasserin“ zu sein, heuert sie kurzerhand die Quereinsteigerin Molly (Mindy Karling) an. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Frauen ist zunächst nicht gerade harmonisch. Aber Molly lehrt Katherine Selbstironie und das kommt an beim Publikum. Mindy Karling („Freundschaft Plus“) erweist sich dabei auch für den Kinogänger als Glücksfall, schließlich schrieb und produzierte sie „Late Night“ und verarbeitete ihre eigenen Erfahrungen im Fernsehzirkus. Heraus kam eine pointierte Komödie am Puls der Zeit, die die Situation von Frauen und Minderheiten im US-TV-Business auf den Punkt bringt. Emma Thompson („Tatsächlich…Liebe“) darf dabei auch mal wieder ihr komödiantisches Talent ausspielen und glänzt in einer ihrer besten Rollen.