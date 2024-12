Die Saat des heiligen Feigenbaums

« Serien 2024 | Home | Heretic »

IRN/D/F 2024 R: Mohammad Rasoulof, D: MissaghZareh, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, 168 min

Viele Filmemacher aus dem Iran versuchen die politische und

gesellschaftliche Situation in der islamischen Republik zu beschreiben.

Wie aber kann man den Glauben und das Vertrauen in den Staat mit einer

kritischen Haltung transportieren, dem Westen die Augen öffnen für die

wirkliche Realität der Menschen im Iran? Dem Autor und Regisseur

Mohammad Rasoulof (»Doch das Böse gibt es nicht«, Goldener Bär 2020)

gelingt es über eine unmittelbare, subjektive Perspektive. Dafür wird er

auf Festivals weltweit gefeiert. In seinem neuen Film beschreibt er die

Auswirkungen der entflammenden Studentenproteste nach dem Tod der

22-jährigen Jina Mahsa Amini aus dem Blickwinkel einer Familie in

Teheran. Vater Iman ist gerade befördert worden zum staatlichen

Ermittler. Seine Unterschrift entscheidet, wer zum Tode verurteilt wird,

doch eine Wahl hat er nicht. Sein neuer Posten hat direkten Einfluss auf

seine Frau und die beiden Töchter, die von nun an in ständiger Angst

leben müssen. Und all das für eine Vierzimmerwohnung? Seine Frau Najmeh

nimmt es hin und will den Glauben an den Staat nicht verlieren. Die

21-jährige Rezvan und ihre jüngere Schwester erleben hingegen

unmittelbar die gewaltvolle Repression auf der Straße. In starken

Bildern und einer beklemmenden Atmosphäre schildert Rasoulof

nachvollziehbar und ungefiltert den Alltag der Familie. Für sein

kraftvolles Plädoyer gegen die Todesstrafe wurde der Filmemacher selbst

zum Tode verurteilt, konnte aber rechtzeitig nach Deutschland fliehen.

Seine mutigen Darstellerinnen leben weiterhin im Iran.