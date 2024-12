« Die Saat des heiligen Feigenbaums | Home |

USA 2024 R: Scott Beck, Bryan Woods, D: Hugh Grant, Sophie Thatcher,Chloe East, 110 Min.

Hugh Grant kann man wirklich nur beglückwünschen zu seinem

Casting-Agenten – und dass er so weise war, ihm zu vertrauen. Für den

Premium-Indie A24 und das Regie-, Autoren- und Produzentenduo Scott Beck

und Bryan Woods, Schöpfer der „A Quiet Place“-Reihe, ließ er sich zum

ersten Mal darauf ein, den Bösewicht zu mimen – und es ist fast schon

eine Schande, dass der Verleih so offensiv damit wirbt. Denn Grant

gelingt es mit seinem Leinwand-Charisma und dem Millionen-Dollar-Lächeln

zunächst blendend den Zuschauer für sich einzunehmen. Als die beiden

Schwestern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage an Mr.

Reeds (Grant) Tür klingeln, um ihm etwas über die Bibel zu erzählen, ist

er mehr als gewappnet. Er involviert die beiden in einen Glaubensdiskurs

und die jungen Frauen wollen irgendwann nur noch das Haus verlassen.

Doch da ist der Weg schon versperrt und führt für Schwester Paxton

(Chloe East) und Schwester Barnes (Sophie Thatcher) nur noch tiefer

hinein in den Bau des Einsiedlers.

»Heretic« – auf Deutsch: Ketzer – beginnt mit langen Dialogen, die das

gesamte Konzept Religion genüsslich auseinandernehmen, was in den

christlich geprägten USA sicherlich nochmal eine andere Sprengkraft

besitzt. Das ändert aber wenig daran, dass die Zeilen mitunter etwas zu

clever geraten sind und einige Allgemeinplätze bedienen, wie etwa die

weithin bekannte Analogie vom »Monopoly«-Spiel, das eigentlich mal »The

Landlord’s Game« hieß. Aber Beck und Woods inszenieren die Szenen

stilsicher und es ist einfach ein Genuss, dem freundlichen Mr. Reed bzw.

Grant zuzuhören. Man merkt dem Briten die Freude am Spiel mit dem

eigenen Image an, so wie er zuletzt Guy Ritchies »The Gentlemen« durch

alle Klischees manövrierte. Im Gegensatz zu den ausschweifenden

Dialogen, ist der Plot auf das Wesentliche reduziert und fügt dem Genre

in letzter Instanz wenig Neues hinzu. Für einen wohlig gruselnden, mit

rund zwei Stunden vielleicht etwas zu lang geratenen Thrill-Ride reicht

es aber allemal.