« A Different Man | Home | Der Mann aus Rom (2023) »

GB/D/E 2024, R: Nora Fingscheidt, D: Saoirse Ronan, Paapa Essiedu,Stephen Dillane, 118 min

Mit »Systemsprenger« legte Regisseurin Nora Fingscheidt vor fünf Jahren

einen bemerkenswerten zweiten Spielfilm vor, der vielfach Preise gewann

und auch international Beachtung fand. Danach entstand »The

Unforgivable«, ein Rachedrama für Netflix mit Sandra Bullock und ihr

erster englischsprachiger Film. Nun hat sie Saoirse Ronan für die

Verfilmung von Amy Liptrots autobiographischem Roman »The Outrun« ins

Boot geholt. Die Irin spielt Rona, die ursprünglich von den schottischen

Orkney Inseln stammt und das Londoner Nachtleben in vollen Zügen

genießt. Als ihr Alkoholkonsum für ihren Freund Daynin zunehmend zum

Beziehungskiller und für Rona zu einem ausgewachsenen Suchtproblem wird,

sucht sie sich Hilfe. Zunächst bei einer Suchtberatung, dann bei ihren

Eltern auf der heimatlichen Insel. Die Distanz zu ihrem alten Leben

schmerzt und ihre Vorbelastung macht schnell die Runde. Also sucht Rona

die Abgeschiedenheit, um alleine wieder Boden unter die Füße zu

bekommen. Hauptdarstellerin Saoirse Ronan (»Abbitte«) ist die Vorlage

und ihre Protagonistin ein Anliegen. Das merkt man an ihrem Einsatz für

den Film vor und hinter der Kamera. Mit ihrem Freund Jack Lowden

(»Dunkirk«) gründete sie sogar eine eigene Produktionsfirma, um den

Stoff zu realisieren. Gemeinsam mit den »Systemsprenger«-Produzenten

Jakob und Jonas Weydemann drehten sie zwei Monate auf den Inseln, wo sie

auf viele liebenswerte Charaktere trafen, die ihren Weg in den Film

fanden. Das macht den Charme des berührend erzählten Suchtdramas aus.