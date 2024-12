« City of Darkness | Home | The Outrun »

USA 2024 R: Aaron Schimberg, D: Sebastian Stan, Renate Reinsve, AdamPearson, 112 Min.

Der schüchterne Edward (überzeugend: Sebastian Stan) lebt zurückgezogen

in einem ranzigen New Yorker Mietshaus. Wild wuchernde, gutartige Tumore

entstellen sein Gesicht, weshalb er sich nur selten vor die Tür wagt.

Als Ingrid (Renate Reinsve) die Wohnung nebenan bezieht, ändert sich

das. Die hübsche Frau ist fasziniert von Edward. Aber sind es echte

Gefühle oder nur die Neugier, die sie antreibt? Ohne ihr Wissen

unterzieht sich Edward einer experimentellen Operation und tatsächlich:

Die überschüssige Haut fällt wie eine Maske von seinem Gesicht und

darunter kommt ein gut aussehender Mann mit makellosem Äußeren zum

Vorschein. Edward gibt sich Ingrid gegenüber nicht zu erkennen und sie

verlieren sich aus den Augen. Er macht erfolgreich Karriere als

Immobilienmakler, bis er ihr wieder begegnet: Ingrid inszeniert in einem

kleinen Off-Broadway-Theater ein Stück auf Basis ihrer Begegnung mit dem

alten Edward und der neue setzt alles daran, die Hauptrolle zu bekommen.

Die Krankheit, unter der der Protagonist leidet gibt es wirklich. Sie

nennt sich Neurofibromatose und an ihr ist auch der Schauspieler Adam

Pearson erkrankt. Dessen ungewöhnliches Erscheinungsbild thematisierte

Regisseur Aaron Schimberg bereits in seinem Spielfilm „Chained for

Life“. Pearson spielt auch bei hier eine signifikante Rolle. „A

Different Man“, der seine Premiere im Wettbewerb der diesjährigen

Berlinale feierte, ist eine gelungene, düstere Gesellschaftssatire, die

sich pointiert um innere Werte und äußere Wahrnehmung dreht.