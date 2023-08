« Hypnotic | Home |

D 2023 Regie: Stefan Westerwelle D: Miran Selcuk, Lotte Engels, Ekrem Bora 88 Min.

Eigentlich hatte Finn sich auf das Paddelwochenende mit seinem Vater gefreut. Aber der muss arbeiten und setzt ihn in den Zug zur Mutter, die eigentlich auch keine Zeit für den (fast) Zehnjährigen hat. Dann klaut auch noch unterwegs einer seinen Rucksack mitsamt des Zugtickets und Finn landet auf dem Rücksitz eines Polizeiautos. Dort trifft er die wilde Jola, die sich in den Kopf gesetzt hat, zum Meer zu reisen. Also lassen beide kurzerhand die Erwachsenen hinter sich und hauen ab. Sie kapern einen alten Trecker und tuckern damit Richtung Norden. Auf dem Weg treffen sie auf schwedische Nackedeis, den alten Fritz und eine Rockergang und besonders der ängstliche Finn muss all seinen Mut zusammennehmen, um sein Ziel zu erreichen.

„Kannawoniwasein! Manchmal muss man einfach verduften“, der erste Teil der Kinderbuchreihe von Martin Muser, stand Pate für den turbulenten Abenteuerfilm. Von Berlin aus zum Meer reisen die beiden Held*innen und erleben dabei allerhand Verrücktes. Aus dem ungleichen Paar, der mutigen und selbstbewussten Jola und dem ängstlichen Finn, werden unzertrennliche Freunde, die in den beiden weiteren Büchern der Reihe noch viel mehr Abenteuer erleben. Durchaus Stoff für die ein oder andere filmische Fortsetzung also. Mit Miran Selcuk und Lotte Engels sind auf jeden Fall zwei tolle Hauptdarsteller*innen gefunden worden, die tatsächlich zum ersten Mal für einen Kinofilm vor der Kamera standen. Daneben gibt es viele kleine Gastauftritte von Rapper Eko Fresh oder Tim Gailus, besser bekannt als „Timster“ aus dem Kika. Ein wunderbar durchgeknalltes Freundschafts-Sommer-Reise-Abenteuer, das nicht zuletzt an Wolfgang Herrndorfs Jugendbuch „Tschick“ erinnert.