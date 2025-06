« Im Prinzip Familie | Home |

(Bonnard, Pierre et Marthe) F 2023 R: Martin Provost, D: VincentMacaigne, Cécile de France, Stacy Martin, 122 Min.

Auf über 140 Bildern und 700 Zeichnungen ist sie angezogen oder nackt zu

sehen, die Muse seines Lebens: Marthe de Méligny. Als Pierre Bonnard ihr

zum ersten Mal begegnet, ist sie zuerst nur eine von vielen jungen,

hübschen Frauen, die für den aufstrebenden Maler Modell stehen. Doch

zwischen den beiden entwickelt sich eine stürmische Liebesbeziehung, die

der Regisseur Martin Provost (»Séraphine«) über vier Jahrzehnte hinweg

erzählt. Pierre lässt auch im Laufe ihrer Beziehung nicht von anderen

Frauen ab. Die resolute Marthe leidet zunächst darunter, findet dann

aber ihren eigenen Weg, sich mit der Situation zu arrangieren. Provost

zeigt sie auch als eigenständige Künstlerin, deren Bilder stets im

Schatten der Arbeiten ihres Mannes standen. Cécile de France und Vincent

Macaigne spielen die komplizierte Beziehung mit Leidenschaft. »Die

Bonnards« ist die Geschichte einer großen Liebe, die bei allen

Zerwürfnissen im Zentrum ihrer gemeinsamen Geschichte steht. Guillaume

Schiffman, oscarnominiert für seine kunstvollen Schwarzweiß-Aufnahmen in

»The Artist«, fasst die Chronik einer Liebe in die kräftigen,

farbenprächtigen Bilder des Sommers, untermalt von der wundervollen

Musik des verstorbenen amerikanischen Komponisten Michael Galasso,

dessen Musik schon den Filmen von Wong Kar-Wai (»In the Mood for Love«)

Stil verlieh.