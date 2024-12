Eine Erklärung für alles

« All we imagine as light | Home | All We Imagine as Light »

(Magyarázat mindenre) HUN/SLO 2023 R: Gábor Reisz, D: GáspárAdonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, 128 Min.

Am Montag verliebt sich Abel. Dabei müsste der Gymnasiast eigentlich für

die Abiturprüfung lernen. Aber der Stoff will nicht hinein in seinen

Kopf. Nicht, dass sich Abel großartig anstrengen würde. Er ist jung und

hängt lieber mit seinen Freunden in seiner Heimatstadt Budapest ab. Vor

allem mit Janka. Denn in sie ist er heimlich verliebt. Gegenseitig

stützen sie sich in den Vorbereitungen für die mündliche Prüfung. Doch

während Janka mit wehenden Fahnen besteht, bekommt Abel keinen Ton

heraus. Um sein Versagen vor seinem Vater zu kaschieren, erfindet er

eine Geschichte: Sein Geschichtslehrer habe ihn seit dem letzten

Elternabend ohnehin auf dem Kieker und er sei nur durchgefallen, weil er

während der Prüfung einen Anstecker in den Farben der ungarischen Flagge

trug. Die unbedacht ausgesprochene Lüge entwickelt sich alsbald zum

nationalen Skandal, als eine junge Journalistin auf die Geschichte

aufmerksam wird.

Pointiert und clever konstruiert Gábor Reisz seine satirische Komödie.

Er zeigt die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven und zeichnet

damit ein vielfältiges Bild der (Selbst)Wahrnehmung. Da ist Abel, der

sich der Tragweite seiner Tat nicht so recht bewusst ist. Sein Vater,

ein überzeugter Anhänger der rechtspopulistischen Fidesz-Partei,

kommentiert den Untergang seines Landes mit Wut und Verbitterung. Der

Leidtragende ist Abels Lehrer Jakob, der Job und Familie mehr schlecht

als recht jongliert, weil er zu sehr von sich selbst eingenommen ist, um

zu erkennen, dass alle anderen das Vertrauen in ihn längst verloren haben.

Sie sind die Darsteller in einem Zirkus, einem Ungarn unter der

Regierung Viktor Orbáns, in dem sich die Gemüter in Windeseile erhitzen.

Die Menschen sind unzufrieden mit der Situation in einem Land, wo ein

Lehrer 500 Euro im Monat verdient und auch ein angesehener Architekt

sich nicht mehr als eine dunkle 3-Zimmer-Mietwohnung leisten kann. Die

Gesellschaft ist geteilt in Lager und die bestimmen die Meinungen. Jeder

wähnt sich im Recht und bald geht es nicht mehr um die eigentliche

Sache. Regisseur und Drehbuchautor Reisz zeigt eine Gesellschaft im

Brennglas, in der das Politische ins Private hinein reicht. Damit bringt

er die Polarisierung, die derzeit viele Gesellschaften in aller Welt

bestimmt, auf den Punkt. Leidtragend sind die jungen Menschen, deren

Erwachsenwerden immer auch mit einer politischen Positionierung

einhergeht. Sie bekommen den Druck direkt zu spüren. Dabei wollen sie

eigentlich nur jung und frei sein. All das fängt Gábor Reisz in seinem

meisterhaften Film nachvollziehbar, menschlich und unglaublich

unterhaltsam ein und erhielt dafür Preise in Venedig, Chicago und beim

Münchener Filmfest.