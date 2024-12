All We Imagine as Light

« Eine Erklärung für alles | Home | Black doves (Netflix) »

IND/F/NL/LUX 2024 R: Payal Kapadia, D: Kani Kusruti, Divya Prabha,Chhaya Kadam, 114 Min.

Mumbai. Mehr als 28 Millionen Einwohner leben im Einzugsgebiet der

indischen Metropole. Ein beispielloser Ameisenhaufen, in dem Autorin und

Regisseurin Payal Kapadia ihren sanften Film ansiedelte. Die Kamera

streift durch die Straßen, zeigt die Menschen, die hier ihr Glück

versuchen und im Off ihr Schicksal schildern. Bis die Linse auf dem

Gesicht von Prabha verweilt. Sie arbeitet als Krankenschwester, pendelt

täglich heim zu der kleinen Wohnung, die sie mit ihrer Arbeitskollegin

Anu bewohnt. Als ein Paket von ihrem im Ausland lebenden Ehemann

ankommt, wirft das Prabhas Leben aus der Bahn. Anu versucht derweil

einen Ort zu finden, an dem sie mit Shiaz allein sein kann. Das Problem:

Er ist Moslem und sie Hindu. In ruhigen, poetischen Bildern erzählt

Kapadia ihre Geschichte konsequent aus weiblicher Perspektive. Sie

schildert, wie schwer es im Kastensystem der indischen Gesellschaft ist,

sich zu verlieben und glücklich zu werden. Die flirrenden, poetischen

Bilder von Kameramann Ranabir Das geben dem Film etwas traumgleiches.

Die ruhige Grundstimmung steht im Kontrast zur quirligen Metropole und

dem überbordenden Bollywood-Kitsch. Als erste indische Regisseurin

erhielt Payal Kapadia eine Einladung in den Wettbewerb beim Filmfestival

in Cannes. Dort wurde das berührende Werk mit dem zweitwichtigsten Preis

geehrt, dem Großen Preis der Jury.