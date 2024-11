« Der Buchspazierer | Home |

(Les Chambres rouges) CDN 2023 R: Pascal Plante, D: Juliette Gariépy,Maxwell McCabe-Lokos, Laurie Babin, 118 Min.

Tag für Tag erwacht Kelly-Anne (Juliette Gariépy) in einer Nische vor

dem Gerichtsgebäude. Im Morgengrauen rafft sie sich auf und stellt sich

in die Schlange vor dem Saal, in dem Ludovic Chevalier (Maxwell

McCabe-Lokos) der Prozess gemacht wird. Die Verhandlung gegen den

Serienmörder zieht viele Schaulustige an. Doch Kelly-Anne ist anders.

Die geheimnisvolle Frau hat ihr gesamtes Leben auf Chevalier fixiert.

Ihre Obsession bleibt für den Zuschauer lange ein faszinierendes Rätsel.

Der kanadische Regisseur Pascal Plante spielt mit den Erwartungen des

Betrachters, zieht die Spannungsschraube sorgfältig an. Der intelligente

Thriller schockiert ohne drastische Gewalt, fesselt ohne Blutvergießen.

Juliette Gariépy in der Hauptrolle ist absolut überzeugend und spiegelt

die krankhafte Schaulust der gegenwärtigen Gesellschaft.