The Room Next Door

E/USA 2024, R: Pedro Almodóvar, D: Julianne Moore, Tilda Swinton, TomJohnson, 110 min

Jahre ist es her, dass sich die Freundinnen Ingrid und Martha zuletzt

trafen. Der nahende Tod bringt sie wieder zusammen. Martha ist an

Gebärmutterhalskrebs erkrankt und liegt im Sterben. So sitzt Ingrid an

ihrem Bett und hilft ihr durch Schmerz und Verzweiflung. Die beiden

Frauen reden über das angespannte Verhältnis zwischen Martha und ihrer

Tochter, über ihre Beziehung zu dem Universitätsprofessor Damian, die

die beiden Frauen verband. Da überrascht Martha ihre Freundin mit einer

unerwarteten Bitte: Sie, die in Kriegsgebieten mehrfach dem Tod ins Auge

blickte, möchte ihrem Leben selbst ein Ende setzen. Dafür sich aus dem

Darknet eine Pille organisiert. Sie mietet ein luxuriöses Anwesen

inmitten der Natur und bittet Ingrid, sie zu begleiten. Obwohl sie

selbst gerade ein Buch über ihre Angst vor dem Tod veröffentlicht hat,

willigt Ingrid ein, ihrer besten Freundin beizustehen. Für seinen ersten

englischsprachigen Spielfilm hat sich Altmeister Pedro Almodóvar einen

Roman von Sigrid Nunez ausgesucht. Die Adaption ist deutlich, in langen

Dialogen tauschen sich die Protagonistinnen über den Tod und das Leben

aus. Dass dieses Zweipersonenstück trotzdem einen Sog entfaltet, liegt

an den beiden Hauptdarstellerinnen: Julianne Moore und Tilda Swinton

verkörpern die Freundschaft, die Hoffnungen und Zweifel überzeugend.

Almodóvars wie immer stilsichere Ausstattung und die Musik von Alberto

Iglesias fügen die unverwechselbare Handschrift des Meisters hinzu.