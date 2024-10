« The Room Next Door | Home | Thelma »

(Os demónios do meu avô) Portugal/Spanien/Frankreich 2022 R: Nuno Beato,85 Min.

Rosa hat sich selbst verloren in ihrer Arbeit in einem Großraumbüro in

der Stadt. Das ständige Streben nach besseren Ergebnissen wächst ihr

allmählich über den Kopf. Unkontrollierte Wutausbrüche kosten sie

schließlich den Job. Als ihr Großvater stirbt, macht sie sich auf den

Weg. Sie reist zum Haus ihres Opas in ihre Heimat. Dort, in einem

abgeschiedenen Dorf, wuchs sie auf, nachdem ihre Mutter starb. Doch die

Erinnerungen an eine liebevolle Kindheit trügen. Dort angekommen stellt

sich heraus, dass ihr Opa immer mehr der umliegenden Grundstücke kaufte,

um allein zu sein. Die Dorfbewohner begegnen Rosa feindselig und

allmählich findet sie heraus warum.

Die Welt aus der Rosa kommt, stellt Regisseur Nuno Beato als

Computeranimation im Trickfilm-Look dar, glatt, farblos, ohne Ecken und

Kanten. Wenn sie die Großstadt hinter sich lässt und in das Reich ihrer

Kindheit eintaucht, wandelt sich die Optik. Plötzlich befinden wir uns

in einer detailverliebten, stop-motion-animierten Welt wieder. Ein

genialer Kunstgriff, der seine Wirkung ebensowenig verfehlt wie die

phantastischen Elemente, mit denen Nuno die Dämonen der Vergangenheit

heraufbeschwört und zum Leben erweckt. Inhaltlich geht das nicht immer

ganz auf. Die Handlung wird zu sehr von Zufällen vorangetrieben. Zudem

wird der kunstvolle Film von der recht naiven Synchronisation

torpediert, die eher für ein Kinderpublikum gemacht zu sein scheint,

obwohl sich der ernste Animationsfilm eindeutig an Erwachsene richtet.

Mit „All unsere Dämonen“ will der Hamburger Verleih Little Dream

Pictures das neue Label „Animation Addicts“ etablieren, das in Zukunft

mehr Animationsfilme für Erwachsene in die deutschen Kinos bringen soll.

Das ist absolut begrüßenswert, wenn man dem Publikum auch auf der

Tonebene mehr zutraut und weniger erklärt.