USA 2023 R: Josh Margolin, D: June Squibb, Fred Hechinger, RichardRoundtree, 98 Min.

Mit seinem ersten Spielfilm setzt US-Regisseur Josh Margolin seiner

eigenen Oma ein filmisches Denkmal. Die Heldin des Films ist zwar erst

93, nicht 103, wie seine eigene Großmutter, aber auf jeden Fall noch

mächtig auf Draht. Thelma Post (June Squibb) lebt allein in Los Angeles.

Ihr Gatte starb vor zwei Jahren. Seitdem kümmert sich ihr Enkel Danny

(Fred Hechinger) liebevoll um sie und bringt ihr den Umgang mit dem

Computer bei. Obwohl sie noch geistig fit ist, geht Thelma einem

Trickbetrüger auf den Leim. Der behauptet, Danny stecke im Gefängnis und

bringt sie dazu, 10.000 Dollar in einen Briefumschlag zu stecken und an

ein Postfach zu schicken. Thelma ist froh als sie erfährt, dass ihrem

Enkel nichts zugestoßen ist, aber sie fühlt sich machtlos und betrogen.

Das Geld ist futsch und niemand kann etwas unternehmen. Da fasst sie den

Entschluss, die Diebe ausfindig zu machen und kapert kurzerhand den

Scooter ihres Freundes Ben (Richard Roundtree). Damit kommt sie

allerdings nicht weit, bevor der sie stellt. Also überredet sie ihn,

mitzukommen auf Verbrecherjagd, während die besorgte Familie sich auf

die Suche nach Thelma macht.

June Squibb ist ein Geschenk für diesen Film. Die angesehen

Theaterschauspielerin, die bereits für Alexander Payne in „About

Schmidt“ und „Nebraska“ vor der Kamera stand, ist selbst bereits 94 und

beweist nicht nur komödiantisches Talent in Margolins herzerwärmender

Komödie. Sie vollführte auch alle Stunts selbst. Ihr zur Seite steht der

leider kurz nach Beendigung der Dreharbeiten verstorbene Richard

Roundtree, den wir noch als als Actionhelden „Shaft“ kennen. Nur eine

von vielen augenzwinkernden Seitenhieben auf Filme wie „Mission:

Impossible“. Soviel sei vorweggenommen: Eine rasantere Verfolgungsjagd

mit Elektromobilen erleben wir in diesem Kinojahr sicherlich nicht mehr.