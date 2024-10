« Megalopolis | Home |

USA 2023 R: Michel Franco, D: Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, BrookeTimber, 100 min

Sylvia fühlt sich unwohl. Das ist ihr ins Gesicht geschrieben. Das

Verhältnis der alleinerziehenden Mutter zu ihrer Teenagertochter ist

schwierig. Sylvias Ängste stehen ihr im Weg. Ihren Alltag in einer

Pflegeeinrichtung vollzieht sie mit stumpfer Routine. Als sie zu einem

Highschool-Jahrgangstreffen eingeladen wird, sitzt sie teilnahmslos am

Tisch. Bis sich Saul zu ihr setzt und ihr nicht mehr von der Seite

weicht. Er folgt ihr nach Hause, übernachtet vor ihrer Tür. Saul ist

allerdings kein aufdringlicher Stalker. Er leidet an Demenz. Zwischen

den beiden entsteht eine fragile Beziehung, die Regisseur Michel Franco

in seinem Drehbuch mit vielen Fallstricken versieht. Je mehr wir über

die beiden Figuren und ihre Vergangenheit erfahren, desto komplexer wird

die Geschichte. Traumabewältigung, Krankheit, Drogensucht – der

mexikanische Regisseur von so außergewöhnlichen Filmen wie »Sundown« und

»New Order«, macht es seinen Figuren ebenso wenig leicht, wie dem

Publikum. Dass der Film nicht in überdramatischen Kitsch abgleitet, ist

seinen Darstellenden zu verdanken. Jessica Chastain verkörpert Sylvias

vielschichtigen Charakter absolut überzeugend. Peter Sarsgaard, verleiht

Saul Güte aber auch Ambivalenz in Sylvias Augen. Beide glänzen durch

Zurückhaltung, geben ihren Figuren und dem Gegenüber Raum. Ein

eindringliches, aufrichtiges Drama mit herausragenden Schauspielleistungen.