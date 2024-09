Fwd: Kritiken LT: Megalopolis

« The Substance | Home |

USA 2024 R: Francis Ford Coppola, D: Adam Driver, Giancarlo Esposito,Nathalie Emmanuel, 138 Minuten

Wahn und Obsession bestimmen das Werk von Francis Ford Coppola. Von

„Apocalypse Now“ („The Horror!“) über die Pate-Trilogie bis hin zu „Bram

Stoker’s Dracula“ zieht sich das Thema wie ein roter Faden durch seine

Filmographie. Selbst in seinem Spätwerk mit „Jugend ohne Jugend“ oder

dem Horrorfilm „Twixt“ verfallen sie ihr. Demnach sollte „Megalopolis“,

dem Coppola nahezu seine gesamte zweite Lebenshälfte opferte, wohl in

jeder Hinsicht sein Opus Magnum werden – und ist es in gewisser Hinsicht

auch geworden.

Cesar Catilina, den Adam Driver als enigmatischen Einzelgänger

verkörpert, ist ein Getriebener. Seine Vision, die Metropole New Rome im

Licht der Zukunft erstrahlen zu lassen, ist sein einziger Antrieb. Das

Megalon, eine von ihm entwickelte, revolutionäre Baufaser, sein

Werkzeug. Doch der Widerstand ist groß. Bürgermeister Cicero (Giancarlo

Esposito) hat sich Cesar als Erzfeind erkoren, seit er ihm als

Staatsanwalt im Gerichtssaal gegenüberstand. Cesar sollte Schuld am

tragischen Tod seiner Frau gewesen sein. Er wurde freigesprochen, auch

aufgrund des mächtigen Einflusses seiner Familie. Doch der Geist der

Verstorbenen lässt ihn nicht los.

Während Cesar seine Vision verfolgt, heiratet der betagte aber immer

noch einflussreiche Patriarch Hamilton Crassus III (John Voigt) die

machtgierige Wow Platinum (Aubrey Plaza), die ebenso wie Cesars Cousin

Clodio Pulcher (Shia LaBeouf) einen Plot zur Machtübernahme schmiedet.

Soweit also ein Intrigantenstadel wie er aus den Überlieferungen des

alten Rom stammen könnte. Coppolas Version ist all das und viel zu viel

mehr. Die Schlagzahl der auftretenden Figuren ist ebenso hoch wie die an

bekannten Mimen. Die computergenerierten Effekte, die diese dystopische

Welt zum Leben erwecken sollen, sind überbordend. Zahlreiche Elemente

verwirren, ganze Szenen sind überflüssig, die ausladenden Dialoge

unbeholfen – es ist als hätte Coppola Angesichts des letzten Vorhangs

alles in einen Topf geworfen und zentimeterdick auf die Leinwand

gekleistert. Was dabei herauskam, ist alles andere als gut und macht

über weite Strecken schlicht überhaupt keinen Sinn. Eine gewisse

Faszination kann man dem überlangen Werk aber keineswegs abstreiten.