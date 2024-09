« Das Flüstern der Felder | Home |

USA 2023, R: Tony Goldwyn, D: Bobby Cannavala, Rose Byrne, Vera Farmiga,101 min

Trocken kommentiert Max sein Leben. Sein schwieriges Verhältnis zu

seinem Vater, der Mutter die es irgendwann, als er noch klein war, nicht

mehr bei ihnen aushielt. Seine gescheiterte Ehe und der gemeinsame

autistische Sohn, der ihn mit seinen unkontrollierten Gefühlsausbrüchen

in den Wahnsinn treibt. Seine Ehrlichkeit, vermischt mit seinem

zynischen Humor kommen an und Max ist ein aufstrebender Star der Stand

Up-Szene. Doch abseits der Bühne bekommt er sein Leben kaum in den

Griff. Er lebt bei seinem Vater und holt seinen Sohn Ezra regelmäßig bei

seiner Ex-Frau Jenna ab, die mit dem erfolgreichen Anwalt Bruce zusammen

lebt. Die Schule ist überfordert mit Ezras Launen und der Arzt

empfiehlt, ihn unter Medikamente zu stellen und auf eine Sonderschule zu

schicken. Max will Ezra auf keinen Fall abschieben und entführt ihn

kurzerhand. Die beiden begeben sich auf einen Road-Trip und kommen sich

erwartungsgemäß näher. Auch wenn Regisseur Tony Goldwyn und Autor Tony

Spiridakis hier wenig Neues erzählen, tut sie dies aufrichtig und mit

viel Herz. Bobby Cannavale (»Ant-Man«) überzeugt in der Hauptrolle,

William A. Fitzgerald als Ezra ist eine Entdeckung. In den Nebenrollen

sind Rose Byrne und Robert De Niro zu sehen. Goldwyn (der selbstironisch

die Rolle des unsympathischen Bruce übernahm) inszenierte ein charmantes

Road-Movie, das die Balance zwischen Komik und Drama mühelos meistert.