Das Flüstern der Felder

(Chlopi) PL/SRB/LIT 2023, R: DK Welchman, Hugh Welchman, D: KamilaUrzedowska, Robert Gulaczyk, Miroslaw Baka, 115 min

Über tausend Jahre lang waren Bauern das Ru?ckgrat der Gesellschaft in

Europa. Landbesitz war gleichzusetzen mit Macht. Wer erbte, hatte

ausgesorgt, wer mittellos war, blieb es zumeist. Der polnische

Schriftsteller W?adys?aw Reymont beschreibt das Leben in einer

Dorfgemeinschaft detailreich in seinem Roman »Die Bauern«, für den er

mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Eine 1.000 Seiten

umfassende Chronik, die schwer in einen Film zu fassen ist. Das

polnische Regie-Duo DK und Hugh Welchman konzentriert sich mit seinem

Drehbuch auf Jagna. Durch die Augen der jungen Dorfschönheit erzählen

sie von der Zwangsheirat mit dem einflussreichen Bauern Boryna, einem

herrschsüchtigen alten Witwer, der Ächtung der Gemeinschaft der Frauen,

der Demütigung, weil sie das Patriarchat in Frage stellt. Zum Leben

erweckt wird die Welt neben den Schauspielern vor allem durch die

visuelle Gestaltung: Über 100 Maler in Polen, Serbien, Litauen und der

Ukraine übermalten die Szenen in Öl, Bild für Bild, so wie es bereits

eindrucksvoll beim oscarnominierten Künstlerdrama »Loving Vincent«

geschah. So verbindet sich die Prosa mit den Werken der Maler dieser

Epoche. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend. Allerdings gehen durch

die Pinselstriche auch viele Details verloren, Schauspiel und

Inszenierung sind nicht immer überzeugend und am Ende bleibt die Frage,

ob die Form wirklich dem Inhalt gerecht wird.