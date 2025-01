« Feste & Freunde | Home | September 5 »

(Pigen med nålen) DK/SW/PL 2024 R: Magnus von Horn, D: Vic Carmen Sonne,Trine Dyrholm, Besir Zeciri, 122 Min.

Kopenhagen im Jahr 1919: Das Schicksal meint es nicht gut mit der jungen

Karoline (Vic Carmen Sonne). Ihr Mann kämpft im Krieg. Ob er noch lebt,

ist ungewiss. Solange bleibt ihr die Witwenrente verwehrt. Sie verliert

ihren Job in einer Fabrik, die Affäre mit ihrem Chef findet ein jähes

Ende. Allein, mittellos und schwanger sieht sie nur einen Ausweg: Sie

muss ihr Kind loswerden und greift zur Stricknadel. Doch Dagmar (Trine

Dyrholm) hindert sie daran, das Kind abzutreiben. Sie verspricht ihr,

das Baby stattdessen an eine wohlhabende Familie zu vermitteln. Dagmar

hat einen florierenden Handel etabliert, mit dem sie Frauen wie Karoline

aus ihrer Not hilft. Die beiden Frauen werden Freundinnen und Karoline

hilft bei den illegalen Geschäften. Bis sie eine schreckliche Entdeckung

macht.

In finsteren Schwarz-Weiß-Bildern erzählt Magnus von Horn von einer

dunklen Epoche der dänischen Geschichte. Insbesondere für alleinstehende

Frauen geht es in jener Zeit ums nackte Überleben. Als Karolines Ehemann

vom Krieg gezeichnet nach Hause zurückkehrt, wendet sie sich von ihm ab

und dem wohlhabenden Fabrikbesitzer zu, dessen Versprechen verführerisch

klingen. Die Figuren in von Horns Erzählung sind ambivalent, die Zeit

rechtfertigt die Mittel. „Das Mädchen mit der Nadel“ ist ein Horrorfilm

mit Monstern aus Fleisch und Blut. Angelehnt an eine wahre Geschichte

legt der Film, der seine Premiere im Wettbewerb von Cannes feierte, den

Fokus auf die weibliche Perspektive. Die Handlungen der Protagonistin

sind nachvollziehbar, deshalb aber noch lange nicht richtig. Der

Zuschauer befindet sich in einer konstanten moralischen Zwickmühle. Zu

verdanken ist das den hervorragenden Darstellerinnen und der dichten

Inszenierung, die vor allem in der zweiten Filmhälfte ihre Sogwirkung

entfaltet.