D 2024 R: David Dietl, D: Laura Tonke, Jasmin Shakeri, Annette Frier,107 Min.

Gibt es sowas noch? Eine feste Gemeinschaft von Freunden, die sich

regelmäßig zum Feiern trifft und das über Jahre hinweg? „Feste &

Freunde“ nimmt diesen Freundeskreis aus bis zu zwölf Charakteren und

erzählt von den Entwicklungen und Dynamiken innerhalb der Gruppe. An

Feiertagen wie Geburtstagen und Sylvester kommen mehr oder weniger alle

zusammen und tauschen sich aus, wie das Leben so läuft. Es werden Kinder

geboren, aber auch Freunde verabschiedet. Aus dieser Dynamik heraus

entwickelt David Dietl einen umarmenden Film, der die Kitschklippen

meist geschickt umschifft, auch dank seines tollen Ensembles. In dessen

Mittelpunkt steht Laura Tonke – oder eher daneben, denn ihre Ellen sieht

zu, wie sich die anderen verlieben, verloben, vermehren, während sie

sich einredet, in der Affäre mit Sebastian (Ronald Zehrfeld) glücklich

zu sein, der seine Frau und die Kinder aber nie verlassen würde. An

Sylvester läuft sie dem charmanten Max (Henning Flüsloh) über den Weg,

ist aber zu blind, um zu erkennen, dass sich hier eine Chance für sie

auftut, glücklich zu werden, auch wenn sie ihn danach immer wieder

sieht. Es sind Zufälle wie dieser, die klare Zugeständnisse an den

Feel-Good-Faktor dieser Erzählung sind. Autorin Elena Senft kommt vom

Fernsehen und die Figurenkonstellation hat mitunter etwas

Serientypisches. Senft und Dietl aktualisieren ihre Adaption des

dänischen Films „Long Story Short“ aber durchaus schlüssig mit aktuellen

Themen wie den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs,

so dass auch hierzulande ein breites Publikum Anschluss finden wird. Und

es gibt durchaus schlechtere Dinge, die man mit seinem Abend anfangen

kann, als mit den Freunden zu lieben, zu lachen, zu leiden und das Leben

zu feiern.