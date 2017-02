« Berlinale 2017 Mr Long (Wettbewerb) | Home |

Berlinale 2017 The Party (Wettbewerb)

Komödie, kurz und knackig. Dieses für einen Toast seine unheilbare Erkrankung. Nun folgen esoterische Sprüche zum Totlachen vom „deutschen“ Guru Gottfried (Bruno Ganz), die Bekanntgabe einer erfolgreichen Drillings-Invitro-Befruchtung beim lesbischen Paar und der Auftritt eines extrem eifersüchtigen Bankers Tom (Cillian Murphy), dessen Frau ihn mit einem der Party-Gäste betrügt. Die feministische Regisseurin Sally Potter („Orlando“ 1992, „The Tango Lesson“ 1996) präsentierte ihre spannenden Themen oft verkopft – diesmal geht die herrlich geistreiche, beidseitige Geschlechter-Karrikatur ganz über den Bauch, vor allem über die Lachmuskeln. In knapp 70 Minuten exquisitem Schwarzweiß-Film schießt die Britin Potter ein unvergleichliches Feuerwerk an Typen und Themen ab. Das verdient Preise in jeder Hinsicht, für Buch, für Kamera, Regie und für die Darstellerriege gleich einen Ensemble-Bären.

von

Sally Potter

Großbritannien 2017

Englisch

71 Min · Schwarz-Weiß

Patricia Clarkson (April)

Bruno Ganz (Gottfried)

Cherry Jones (Martha)

Emily Mortimer (Jinny)

Cillian Murphy (Tom)

Kristin Scott Thomas (Janet)

Timothy Spall (Bill)