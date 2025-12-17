« Yi Yi – A One and a Two | Home | Die jüngste Tochter »

F/D 2025 R: Lucile Hadzihalilovic, D: Marion Cotillard, Clara Pacini,August Diehl, 118 Min.

Während uns Gaspar Noé relativ regelmäßig mit schockierenden

(»Irreversibel«) und berührenden (»Vortex«) Meisterwerken beglückt,

waren die einzigartigen Filme seiner Frau Lucile Hadzihalilovic

(»Innocence«) bislang bei uns kaum im Kino zu sehen. »Herz aus Eis«

feierte nun seine Premiere im Wettbewerb der Berlinale und kommt im

Nachgang auch in unsere Lichtspielhäuser. Eng angelehnt an Hans

Christian Andersens Märchen »Die Schneekönigin« erzählt der Film von der

jungen Jeanne (Clara Pacini), die aus einem Kinderheim in den 1970er

Jahren in die Stadt flieht. Sie findet Zuflucht in einem alten Theater

und beobachtet heimlich hinter den Kulissen die Dreharbeiten einer

Adaption der »Schneekönigin«. Fasziniert von der Aura der

Hauptdarstellerin Christina (Marion Cotillard) gerät sie in ein Spiel

aus Macht und Eifersucht. Stark gespielt von den beiden Hauptaktricen

und berauschend inszeniert in traumgleichen Bildern, bleibt die Handlung

stets auf Distanz zum Zuschauer, so dass der Film einen nie ganz

einnimmt. Bilder und Atmosphäre wirken aber noch lange nach.