Im Schatten des Orangenbaums

(Allly baqi mink) D/ZYP/PAL/USA/JOR/AE 2025 R: Cherien Dabis, D: SalehBakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, 145 Min.

1988 im Westjordanland: Der junge Noor demonstriert gegen die

israelischen Besatzer und wird dabei schwer verletzt. Hilflos beginnt

seine Mutter die Geschichte ihrer Familie zu erzählen. Sie beginnt im

Jahr 1948. Noors Großvater Sharif weigert sich, Jaffa zu verlassen, um

Haus und Orangenhain zu schützen. Krieg, Vertreibung und Gefangenschaft

reißen die Familie auseinander. Sharifs Sohn Salim wächst im Schatten

seines Heimatlandes auf, das er nie wirklich kannte.

Regisseurin Cherien Dabis („Willkommen in Amerika“) erzählt über ein

halbes Jahrhundert hinweg eindrucksvoll und bewegend vom Schicksal der

palästinensischen Bevölkerung, das von Krieg und Vertreibung geprägt

ist, und den Wurzeln der daraus resultierenden Gewalt. In der aktuellen

Debatte um die Rolle Israels ist ihr Film, ebenso wie der oscarprämierte

Dokumentarfilm „No Other Land“ oder „Die Stimme von Hind Rajab“ (Start:

22.1.), ein wichtiger Beitrag, berichtet er doch unmittelbar vom Leid

der Menschen im Gaza-Streifen