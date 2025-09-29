« Nur für einen Tag | Home | The Smashing Machine »

D 2025 R: Christian Ditter, D: Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi,Jennifer Amaka Pettersson 91 Min.

Michael Endes »Momo« und die Verfilmung von 1986 sind weltbekannt. Viele

Leserinnen und Leser wuchsen mit der phantasievollen Geschichte des

starken Mädchens auf. Nach fast vierzig Jahren hat Regisseur Christian

Ditter (»Vorstadtkrokodile«) den Stoff nun einen zeitgemäßen Anstrich

verpasst. Momo (Alexa Goodall) lebt allein in einem alten Amphitheater

inmitten einer modernen Stadt. Der rote Lockenkopf mit den strahlend

blauen Augen hat nicht viel, aber ist trotzdem glücklich. Als sie der

Fremdenführer und Pizzafahrer Gino (Araloyin Oshunremi) dort entdeckt,

ist er fasziniert von Momos Gabe, zuzuhören und die Herzen der Menschen

zu öffnen. Bald kommen viele Bewohner des Viertels zu ihr, um sich Rat

zu holen und im Theater das Leben zu feiern. Das ändert sich als seltsam

ernste Gestalten auftauchen und den Menschen eine neue Erfindung

verkaufen wollen: Ein Armband, mit dem man die Zeit des Tages effizient

nutzen kann. Die Bewohner der Stadt werden bald süchtig danach, Minuten

zu sammeln. Selbst Gino wird von dem mysteriösen Unternehmen verführt

und soll als Influencer immer mehr Menschen davon überzeugen, ihre Zeit

sinnvoll zu nutzen. Nur Momo weiß über die dunklen Absichten der grauen

Herren Bescheid. Nur gut, dass ihr die clevere Schildkröte Kassiopeia

und Meister Hora (Martin Freeman), der Herrscher der Zeit, zur Seite stehen.

Christian Ditter hat einiges geändert im Vergleich zum Roman. Die grauen

Herren haben nun auch finstere Frauen in ihren Reihen und inhalieren

flüssige Blütenblätter, um die Zeit in sich aufzusaugen. Gino wird zum

Medienstar und beherrscht die Massen, die ihm mit speziellen

Kontaktlinsen folgen. All das wird ironischerweise ziemlich atemlos

erzählt, da hätten sich die Filmemacher ruhig mehr Zeit nehmen können.

Im Kern ist die Geschichte von Momo aber zeitlos, spannend erzählt und

ihre Botschaft auch heute noch sehr wichtig.