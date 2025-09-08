« | Home | »

Dangerous Animals

AUS 2025 R: Sean Byrne, D: Hassie Harrison, Jai Courtney, Josh Heuston,
98 Min.

Die junge, hübsche Zephyr (Hassie Harrison) ist ein Freigeist. Ihre
Unabhängigkeit ist ihr wichtig, deshalb pennt sie in einem Kleinbus und
geht früh morgens alleine raus zum Surfen. Dabei macht sie die
unfreiwillige Begegnung mit Bruce Tucker (Jai Courtney), einem Skipper,
der haihungrige Touristen hungrigen Haien vorsetzt und sie dazu unter
Deck einkerkert. Dort liegt bereits Heather (Ella Newton), die bald zum
nächsten Objekt für Tuckers sadistische Spiele wird.

Der Plot ist ebenso dünn wie die Figurenzeichnung und es sieht zunächst
so aus als wäre „Dangerous Animals“ austauschbarer Hai-Horror, wie er
den Heimkinomarkt überschwemmt. Aber mit den titelgebenden gefährlichen
Tieren sind nicht die Raubfische gemeint und Bruce Tucker gibt wirklich
einen formidablen Bösewicht ab. In Zephy findet er eine ebenbürtige
Rivalin und der blutige Kampf ums Überleben ist hochspannend inszeniert.

