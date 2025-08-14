« Willkommen um zu bleiben | Home |

R: Danny Philippou, Michael Philippou, D: Billy BarrattSally Hawkins,Sora Wong, 104 Min.

Mit »Talk to me« haben die Zwillingsbrüder Danny und Michael Philippou

ein bemerkenswert frisches Horrordebüt vorgelegt. Mit »Bring her back«

bleiben sie dem Genre treu, mischen aber die Elemente neu. Ähnlich wie

bei Ari Asters »Hereditary« ziehen die Figuren das Böse durch ihre

Trauer an. Als der 17-jährige Andy (Billy Barratt) und seine

sehbehinderte jüngere Schwester Piper (Sora Wong) ihren Vater regungslos

auf dem Boden der Dusche finden, bleibt ihnen wenig Zeit, den Verlust zu

verarbeiten. Bis Andy volljährig ist und die Vormundschaft über seine

Schwester übernehmen kann, sind es noch drei Monate. Piper soll solange

zu Laura (Sally Hawkins) und Andy kann an ihrer Seite bleiben, sofern er

sich benimmt. Die alleinstehende Frau wirkt zunächst überaus herzlich.

Auch sie hat einen Verlust zu verarbeiten: Ihre blinde Tochter ertrank

im Pool und war in etwa im Alter von Piper.

Es braucht nicht lange, bis man als genrekundiger Zuschauer die Elemente

zusammenzählt und weiß, wohin die Brüder Philippou zielen. Alles an

»Bring her back« ist vordergründig – selbst der Titel. Trotzdem ist der

Horror spannend inszeniert und einzelne Überraschungen bleiben, so etwa,

welche Rolle der stumme Ziehsohn Oliver bei alledem spielt. Sehenswert

ist der Film aber vor allem wegen Sally Hawkins (»Shape of Water«). Ihre

schwer durchschaubare und trotzdem immer nachvollziehbare Darbietung

verleiht Laura Menschlichkeit. So ist »Bring her back« unter all den

drastischen Schockeffekten, Jump Scares und anderen Horrorkonventionen

eine berührende Studie über Verlust.