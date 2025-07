« Chaos und Stille | Home | Vermiglio »

BT/HUN 2024, Dok, R: Arun Bhattarai, Dorottya Zurbó, 93 min

Der kleine Staat Bhutan erlangte weltweite Berühmtheit, als dessen König

Wangchuck in den 1960er Jahren erstmals das »Bruttonationalglück« seiner

Bevölkerung ermitteln ließ. Seine Politik sollte nach den Bedürfnissen

des Volkes ausgerichtet sein, nicht nach dem individuellen Streben nach

Profit. Aber ist Bhutan deshalb heute das glücklichste Land der Erde?

Die Dokumentarfilmer Arun Bhattarai und Dorottya Zurbó begleiten den

Beamten Amber Gurung und seinen Kollegen auf einer Reise quer durchs

Land, von Tür zu Tür. Mit ihrem Kleinwagen sind sie unterwegs durch Berg

und Tal und denken dabei über ihre eigenen Träume, Ziele und Wünsche

nach. Sie reden mit den Menschen und ordnen ihr persönliches

Glücksempfinden in ein Raster ein. Aber wie viel sagt das über das

Schicksal der Menschen aus und sind die Inspektoren selbst eigentlich

glücklich? Die Frage nach dem eigenen Glück stellt sich auch

unweigerlich der Zuschauer dieses außergewöhnlichen Dokumentarfilms, der

seine Premiere beim Sundance Filmfestival feierte. Mit wunderschönen

Landschaftenpanoramen erzählt er mal heiter, mal nachdenklich vom Leben

in Bhutan und vom Glück, das sich eben nicht nur am materiellen Besitz

messen lässt. »Agent of Happiness« stellt ganz grundsätzliche Fragen des

Lebens und zeigt, was Menschen verbindet. Ein Film, der einfach

glücklich macht. LARS TUNÇAY