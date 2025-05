« Rust | Home |

Klassischer Western mit zeitgenössischen Themen

Joel Souzas „Rust“ beginnt wie ein klassischer Western mit einem leinwandfüllenden Augenpaar, das an Sergio Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) erinnert. Die Geschichte spielt 1882 zwischen Wyoming und New Mexico, in der rauen, gesetzlosen Welt der Pioniere. Als dem 13-jährigen Waisenjungen Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott) der Galgen droht, weil er versehentlich einen Menschen erschossen hat, kommt ihm der berüchtigte Gesetzlose Harland Rust (Alec Baldwin) zu Hilfe – sein bis dahin unbekannter Großvater. Auf der Flucht durch die endlose Prärie folgt der Film bekannten Westernpfaden: Ein eiskalter Kopfgeldjäger namens Fenton „Preacher“ Lang (Travis Fimmel aus „Dune: Prophecy“) heftet sich an ihre Fersen. Ein klischeehaft böser und faszinierender Typ, während Rusts ehrenhafter Gegenspieler Marshall Wood (Josh Hopkins) gerade seinen Sohn verloren hat. Es geht um Väter und Söhne, ein stilvoller Männer-Western mit unvermeidlichen Sätzen wie „Es gibt hier kein Gesetz“. „Rust“ nimmt sich viel Zeit für einen langen Ritt, auf dem sich seine Charaktere entwickeln. Die Wortkargheit der Protagonisten wird nur selten durchbrochen.

„Rust“ verwebt in seiner Handlung räuberische Banken und Bankräuber, religiösen Fanatismus und die Grausamkeit der Todesstrafe selbst für Jugendliche. großartige Kameraarbeit von Halyna Hutchins fängt das gnadenlos harte Leben und die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen des Wilden Westens meisterhaft ein. Unweigerlich überschattet das tragische Unglück, das sich 2021 während der Dreharbeiten ereignete und bei dem die ukrainische Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen Schuss des Hauptdarstellers und Produzenten Alec Baldwin ums Leben kam, die Wahrnehmung des Films. Warum die Waffe mit scharfer Munition geladen war, ist bis heute ungeklärt. Ob mit der Kinoauswertung Hutchins‘ „letztes Werk geehrt“ wird, ist eher eine ethische Frage – dass „Rust“ sehenswert ist, steht außer Frage. Mit herausragenden Darstellungen ein bildgewaltiges Drama über Schuld, Vergebung und Familie.

„Rust“ (USA 2024), Regie: Joel Souza, mit Alec Baldwin, Travis Fimmel, Josh Hopkins, Patrick Scott McDermott 140 Min., FSK: ab 12.