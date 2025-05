« Primadonna | Home | Rust »

USA 2024 R: Joel Souza, D: Alec Baldwin, Travis Fimmel, Frances Fisher,Jake Busey, 137 Min.

»Rust« ist der Name des gesetzlosen Helden, den Alec Baldwin hier

verkörpert. Der Hauptdarsteller ist auch Co-Drehbuchautor und Produzent

des Films und der Wille, noch einmal einen klassischen Western für die

große Leinwand und sich auch ein bisschen selbst zu inszenieren, ist

spürbar. Sein Protagonist strahlt allerdings weit weniger als ein

Revolverheld, wie ihn John Wayne einst verkörperte. Die Welt, die

Baldwin und Regisseur Joel Souza entwerfen, ist eine zynische,

erbarmungslos vor allem für einen Heranwachsenden. Der 13-jährige Lucas

muss sich allein um den kleinen Bruder kümmern. Die Eltern sind tot, das

Überleben der Kinder ungewiss. Weil sich Lucas mit den Falschen anlegt,

wird er zum Arbeitsdienst verdonnert. Als man ihn holen kommt, löst sich

ein Schuss. Ein Mann fällt vom Pferd und Lucas wird des Mordes angeklagt

und zum Tod am Strang verurteilt.

In die hoffnungslose Ausgangslage fällt wenig Licht. Eine entfernte

Tante bemüht sich vergeblich, Lucas frei zu bekommen. Stattdessen taucht

kurz darauf eben jener Harland Rust auf, ein gesuchter Bankräuber und

Mörder, dessen Name ein Schaudern durch die Bewohner der Kleinstadt

jagt. Er befreit ihn aus dem Knast, wirft ihn auf den Rücken seines

Pferdes und reitet mit ihm in Richtung Mexiko. Aus der für Lucas

unfreiwilligen Begegnung wird so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung.

Beim Ritt durchs gefahrenvolle Land, vorbei an den Gebieten der

Appalachen und Shoshonen, kommen die beiden sich näher. Der wortkarge

Rust ist allerdings alles andere als ein glänzendes Vorbild und raubt

dem Jungen jede Illusion. Kopfgeldjäger und Gesetzeshüter sind hinter

ihnen her und der lange Ritt wird für die beiden zum Überlebenskampf.

So weit, so bekannt. »Rust« erfindet das Westerngenre nicht neu und

wandelt auf ausgetretenen Pfaden. Parallel werden die Begegnungen der

Flüchtigen und ihrer Verfolger geschnitten. Lange, ruhige Passagen

werden von Shootouts unterbrochen. Die Figuren sind klischeehaft, die

schauspielerischen Leistungen solide. Insbesondere Patrick Scott

McDermott überzeugt als Lucas. Was »Rust« überhaupt bemerkenswert macht,

ist die Bildgestaltung von Halyna Hutchins. Die endlose Weite,

zerfurchte Gesichter, malerische Bergketten in Cinemascope – das schreit

nach einer Leinwand. Dass »Rust« diese nun zuteil wird, liegt am

tragischen Hintergrund seiner Entstehung. Bei den Dreharbeiten 2021

wurde Hutchins von einer Kugel getroffen und starb. Regisseur Souza

widmete ihr nun den fertigen Film.