(Cuando Acecha la Maldad) R: Demián Rugna, D: Ezequiel Rodríguez, DemiánSalomón, Silvina Sabater, 99 min

Schüsse in der Ferne. Die Brüder Pedro (Ezequiel Rodríguez) und Jimi

(Demián Salomón) Schultern das Gewehr und betreten den nächtlichen Wald

vor dem abgelegenen Haus. Dort machen sie eine grausame Entdeckung: Die

zerstückelte Leiche eines Fremden, der eine seltsame Apparatur bei sich

trägt. Er war auf dem Weg zu María Elena (Isabel Quinteros). Sein

Auftrag: Das Leben ihres Sohnes zu beenden. Dessen aufgeblähter Körper

liegt seit Jahren im Hinterzimmer und fault vor sich hin. Der

Fleischklumpen ist ein „Besessener“. Das Böse hat von ihm Besitz

ergriffen. Man darf ihn allerdings nicht mit einer Schusswaffe töten,

sonst geht seine Besessenheit auf den über, der den Abzug betätigt. Da

der Gesandte getötet wurde, muss ein neuer her, der sich mit dem Ritual

auskennt. Der Grundbesitzer zieht es aber vor, das Problem so schnell

wie möglich von seinem Land zu schaffen. Also laden Pedro und Jimi den

Körper auf einen Pick-Up und fahren. Doch der Trip verläuft nicht wie

geplant und das Böse breitet sich aus.

Horrorfilme funktionieren immer dann am besten, wenn sie eine

nachvollziehbare Welt mit eigenen Regeln erschaffen. Das gelingt dem

argentinischen Autor und Regisseur Demián Rugna zunächst ganz

hervorragend. Sein folkloristischer Horror spielt mit der Wahrnehmung

des Zuschauers. Ist das alles nur Aberglaube oder eine reale Gefahr?

Darüber sind sich auch seine Figuren nicht immer ganz einig. Bevor man

allerdings sicher sein kann, zieht Rugna einem schon wieder den Boden

unter den Füßen weg. „When Evil Lurks“ schockiert mit einer ständigen

Atmosphäre der Bedrohung und drastischen Gewaltausbrüchen. Das gelingt

zu Beginn höchst effektiv, verliert sich allerdings etwas in der zweiten

Hälfte, wenn immer mehr Regeln und Figuren hinzukommen und der Film

seinen Fokus verliert.