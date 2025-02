« Kneecap | Home | Star Trek: Section 31 »

USA 2024 R: Halina Reijn, D: Nicole Kidman, Harris Dickinson, AntonioBanderas, 114 Min.

Das Konzept sexueller Hörigkeit hat nicht erst seit „Fifty Shades of

Grey“ seinen Platz im amerikanischen Mainstreamkino. Bisher waren die

„verhängnisvollen Affären“ aber meist aus männlicher Perspektive erzählt

und von Männern inszeniert. Vor allem im Kino der Achtziger sah man

immer wieder Männer in Machtposition, die sich mit einer deutlich

jüngeren Frau einlassen und Karriere und Ehe aufs Spiel setzen. Die aus

den Niederlanden stammende Autorin und Regisseurin Halina Reijn („Bodies

Bodies Bodies“) dreht in „Babygirl“ den Spieß um und hat dafür eine

furchtlose Hauptdarstellerin an ihrer Seite: Nicole Kidman spielt die

erfolgreiche Unternehmerin Romy. Sie ist glücklich verheiratet mit dem

Theater-Regisseur Jacob (Antonio Banderas). Sie haben zwei

Teenager-Töchter und zwei Häuser. Eigentlich sollte Romy glücklich sein,

doch da ist diese Sehnsucht nach sexueller Unterwerfung, die sie mit

ihrem Mann nicht ausleben kann. Da kommt der gut aussehende Praktikant

Samuel (Harris Dickinson) gerade recht und sie beginnt eine Affäre mit

ihm. Doch Samuel bleibt schwer durchschaubar, seine Motivation im

Dunkeln. So ist „Babygirl“ am Ende ein exzellent gespielter, stilsicher

inszenierter Erotikthriller mit zu vielen Leerstellen.