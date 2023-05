Spoiler Alarm

« Oink | Home |

USA 2023, Regie: Michael Showalter, mit Jim Parsons, Ben Aldridge, Josh Pais, 113 Min., FSK: ab 12

Der Spoiler ist erlaubt: Es geht nicht gut aus! Wie es die autobiografische Vorlage „Spoiler Alert: The Hero Dies“ (Spoiler Warnung: Der Held stirbt) von Michael Ausiello schon aufs Cover schrieb, sagt es Michael (Jim Parsons) in der ersten Szene: Mein Freund Kit (Ben Aldridge) wird sterben. Um sich dann an das Treffen in einer Schwulen-Bar zu erinnern, an das Flirten, Dates und großes Glück miteinander. Zur Mitte des Films wird ein aggressiver Krebs bei Kit diagnostiziert. Dabei haben sie nach Jahren des Zusammenseins gerade eine Auszeit mit getrennten Wohnungen genommen.

Das schnelle Aufflammen der Liebe und der lange Abschied in „Spoiler Alert“ leben von der angreifenden Geschichte und der sympathischen Ausstrahlung des Hauptdarstellers: Jim Parsons ist bekannt als nerdiger Naturwissenschaftler aus der Serie „The Big Bang Theory“ und gibt nun wieder einen schüchternen, unsicheren und spleenigen Typen, dessen Wohnung voller Schlumpf-Figuren ist. In der Rolle des TV-Kritikers Michael Ausiello träumt er sich in den schmerzlichsten Szenen weg zu einer Soap mit ihm als dicken Jungen neben seiner Mutter. Denn der drohende Verlust des Geliebten ist besonders schwer für ihn, weil bereits seine Mutter früh verstarb.

Wie angekündigt hat „Spoiler Alert“ kein happy, sondern ein trauriges Ende, aber auch eines voller Harmonie und Liebe. Zusammen mit Kits Eltern wird ein letzter gemeinsamer Urlaub am Meer genossen und der vorsichtige Cola Light-Trinker Michael kifft endlich zusammen mit dem lebensmutigeren Kit. Der darf jetzt offiziell Marihuana gegen seine Schmerzen rauchen. Das Drama lässt eine herzzerreißende Liebesgeschichte in schwierigen und schönen Momenten miterleben. Dabei wirkt das Gefühl nicht abgeschmackt nach Hollywood-Art ausgewalzt, sondern sehr intim und leise. Damit schließt Regisseur Michael Showalter nahtlos an den einfühlsamen Stimmungs-Glücksgriff seiner Romantische Komödie „The Big Sick“ (2017) an. Damals musste ein Komiker mit einer Freundin im Koma zurechtkommen.