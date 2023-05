« Die Gewerkschafterin | Home | Spoiler Alarm »

Niederlande 2022 (Knor) Regie: Mascha Halberstad, 73 Min., FSK: ab 0

Der enorm erfolgreiche Animationsspaß „Oink“ aus den Niederlanden ist jetzt auch in Deutschland zu erleben: Die 8-jährige Babs wünscht sich zum Geburtstag unbedingt einen Hund, doch Papas Allergie macht das unmöglich. So ist sie überglücklich, als Opa Tuitjes ihr ein Ferkel schenkt. Der kehrte kurz vor dem Geburtstag nach Jahren der Abwesenheit aus Amerika zurück und wird nicht nur von Babs bestem Freund Tijn misstrauisch beäugt. Mutter Margreet will Opa Tuitjes lieber nicht im Haus haben und Großtante Christine traut ihm alles Schlechte zu. Doch Babs ist vernarrt in das Oink genannte Schweinchen, baut ihm einen Stall und geht mit ihm zur Hundeschule, damit es Manieren lernt. Aber immer wieder beweist Oink, dass es ein Schwein und nicht stubenrein bleibt. Vor allem eine Feier im Wohnzimmer gerät zur großen Sauerei. Und wie hängt Opas plötzliche Rückkehr mit dem Wurstwettbewerb zusammen, bei dem er schon vor 25 Jahren für einen Skandal sorgte? In einem Koffer versteckt er eine Wurstmaschine…

„Oink“ ist besonders schöner Animationsfilm, der im Stop-Motion-Verfahren entstanden ist. Mühsam wurden die Miniatur-Figuren mit ihren Charakterköpfen und die Hintergründe von Hand bewegt und mehrmals pro Film-Sekunde aufgenommen, damit sich ein lebendiger Fluss ergibt. So zeigt sich eine einfache, nicht fantastische Welt der bekannten kleinbürgerlichen Niederlande mit Reihenhäuschen, Gemüsegärtchen und Bauernhöfen. Die ist sagenhaft gut animiert, wenn Haare und Fell dauernd im Wind wehen, wenn Fahrräder und Autos dynamisch schleudern. Dazu besonders liebevoll in den Details der Einrichtung und des Örtchens.

Die übersichtliche Handlung erzählt von Vegetarismus der Mutter Margreet, von enttäuschtem Vertrauen und von der Sauerei, die das kleine Schwein immer hinter sich lässt. So gibt es Schweinereien beim Metzger, im Garten und Wohnzimmer. Eigentlich dauernd, das ist eine auffällige Fixierung des netten Kinderfilms, allerdings eine auch dramaturgisch wichtige. Nach einer mehr witzigen als spannenden Verfolgungsjagd werden vegetarische Würstchen den Sieg erringen.