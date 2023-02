« Der Geschmack der kleinen Dinge | Home |

Frankreich/Japan 2022 (Umami) Regie: Slony Sow, mit Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, Pierre Richard, 107 Min., FSK: ab 6

Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) ist schwerfällig geworden. Die Leidenschaft ist ihm abhanden gekommen. Für den Sternekoch in Frankreichs angesagtestem Nobelrestaurant läuft es auch privat alles andere als gut: Seine Söhne stößt er ebenso von sich wie seine zweite Ehefrau. Als Gabriel nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus landet, will er seinem Leben eine Wendung verpassen und alten Wunden nachgehen: Vor Jahren verlor er einen Kochwettbewerb gegen einen japanischen Konkurrenten und lernte eine mysteriöse fünfte Geschmacksrichtung kennen: Umami. Ohne seine Familie zu informieren reist er kurzerhand ins Reich der aufgehenden Sonne, um sich auf die Spuren des Kochs und seines Geheimnisses zu machen. Die kulinarische Reise des Schauspiel-Titan Depardieu ist eine Reflexion über das Altern, verpackt in schöne Bilder und allzu viele Plattitüden. Auch dem Drehbuch von Slony Sow fehlt es an Leidenschaft. So bleibt beim „Geschmack der kleinen Dinge“ ein etwas fader Nachgeschmack. (xxooo)