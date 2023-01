Wann kommst du meine Wunden küssen?

« Close | Home | Fritz Bauers Erbe »

Deutschland 2022, Regie: Hanna Doose, mit Bibiana Beglau, Gina Henkel, Katarina Schröter, 115 Min., FSK: ab16

Es ist eine Menge los auf der Alm: Die eine Schwester ist schwer krebskrank, die andere arbeitslos und kann ihre Miete nicht mehr zahlen. Die Pächterin hat ein Verhältnis, aber trotzdem Angst vor der Nebenbuhlerin. Regisseurin und Autorin Hanna Doose komprimiert Spannungen und Verwerfungen in einer Gruppe von Stadtflüchtlingen.

Einst war das Berliner Künstler- und Nachtleben Heimat für die hedonistische Regisseurin Maria (Bibiana Beglau), ihren Freund, den DJ Jan (Alexander Fehling), und die Jungschauspielerin Laura (Gina Henkel). Dann spannte Laura ihrer Regisseurin Jan aus. Nach zehn Jahren Funkstille kommt Maria mitten im Winter mit dem Motorrad und einem Täschchen voller Drogen zum abgelegenen Hof im Schwarzwald, wo Laura jetzt Ziegenkäse macht und Jan in einer Scheune komponiert. Es ist der Hof von Maria und Laura, aber die egozentrische Regisseurin kehrt nicht zurück, weil ihre Schwester bald sterben wird. Wenig einfühlsam gibt die Exzentrische, die mit Designerschühchen im Winterwald rumrutscht, den Elefant in der Beziehungskiste und bricht in ein paar Stunden auf, was sich über Jahre arrangiert hat.

Die Helferin Laura, die esoterische Kathi und die egozentrische Maria bilden eine emotional sehr komplexe und komplizierte Konstellation. Und alle haben scheinbar ein Händchen, ihr Unglück noch zu vermehren. Dabei passiert viel, aber das meiste bleibt am Ende offen. Regisseurin Hanna Doose überlädt ihre psychologische Winterszenerie hemmungslos. Doch das hervorragende Ensemble rettet den Film: Theaterschauspielerin Katarina Schröter lässt ihre schwerkranke Kathi als Amazonas-Schamanin über den Dingen stehen. Ein scheinbarer Ruhepol in den Gefühlswirren, doch die Angst vor dem Tod kann Kathi nicht überspielen. Bibiana Beglau („Die Stille nach dem Schuss“, „Bis wir tot sind oder frei“) wird sich als hedonistische Maria öffnen und sich ihre verfahrene Situation eingestehen. Gina Henkel hat mit Laura den interessantesten Charakter, der erst als Opfer erscheint und später einige Abgründe zeigt. Nur Alexander Fehling („Goethe!“, „Gut gegen Nordwind“) ist als blasser Mitläufer unterfordert.