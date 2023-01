« Return to Seoul | Home |

B/N/F 2022 // R: Lukas DhontStart: 26.1. | 105 Minuten | FSK 12

Die 13-jährigen Léo und Rémi haben eine so enge Freundschaft, dass die Mädchen in der Schule fragen, ob sie zusammen seien. Denn sie wären sich immer so nah – „close“ auf English. Während die beiden zuhause alles gemeinsam machen, distanziert sich Léo draußen und beginnt, mit den anderen betont maskulin Fußball und Eishockey zu spielen. Mit tragischen Folgen… Der belgische Regisseur Lukas Dhont zeigt im Nachfolger seines starken „Girl“ mit viel Einfühlungsvermögen das Drama einer ungewöhnlichen Beziehung, die öffentlichem Druck nicht gewachsen ist. Die Jungen Eden Dambrine (Léo) und Gustav de Waele (Rémi) spielen erstaunlich natürlich. Dhont setzt seine Mittel sehr fein ein und vermeidet grobe Gefühlsmomente. Dadurch sind die genau beobachteten Regungen umso eindrucksvoller. Trauer, Schmerz, Einsamkeit zeigen sich reizvoll in noch kindlich unschuldiger Form.