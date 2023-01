Shotgun Wedding (2022)

« Acht Berge | Home | Rache auf Texanisch »

USA 2022, Regie: Jason Moore, mit Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz, 101 Min., FSK: ab 12

Traumhochzeit, die Billigversion: Nicht auf Bali, sondern am philippinischen Strand wollen Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel) aufwändig heiraten. Klassisch gibt es Zweifel kurz vor dem Ja-Wort, doch noch bevor die Aussprache zu Ende ist, überfallen Piraten die Hochzeitsgesellschaft und wollen Millionen vom Vater der Braut. Nun wird beim Raufen, Schießen und Flüchten zuerst das Hochzeitskleid genüsslich zerlegt. Dabei kommt sich das Paar nicht nur wegen der Handschellen näher und gewinnt Gefallen am mörderischen Feuern statt Feiern.

Ein Filmkonzept, von dem drei auf einen Bierdeckel passen und der ehemalige Superstar Jennifer Lopez („Hustlers“, „Manhattan Love Story“) sollten für eine routinierte Action-Komödie mit Hauch Romantik reichen. Allerdings geht bei diesem Film noch mehr schief als bei der Hochzeit. Die maskierten Geiselnehmer würden selbst bei Kinder-Halloween niemandem Angst machen. Spürbare Chemie stellt sich bei Paar auch nach gegenseitiger Lebensrettung nicht ein. Und die familiären Streitereien reichten auf dem Boulevard-Theater nicht mal für ein ganzes Stück. Dass Darcys Ex Sean (Lenny Kravitz) anfangs für Eifersucht sorgt und später den wenig charismatischen Schurken gibt, steht für eine durchweg misslungene Besetzung. In Sachen Action, Romantik und Humor sind nur Platzpatronen und Rohrkrepierer mit an den exotischen Strand gebracht worden. Regisseur Jason Moore („Sisters“, „Pitch Perfect“) erfüllt nicht mal die Erwartungen an einen unterhaltsamen Genrefilm.

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, die nie wieder so gut spielte, wie 1998 in Steven Soderberghs „Out of Sight“, versuchte sich zuletzt mit leicht biografischen und emanzipierten Frauenrollen. In „Manhattan Queen“ ging es um Aufstieg aus einfachen Verhältnissen, in „Marry Me“ um die romantischen Probleme eines Superstars. Hier macht sie leider nur auf dümmliche und schießwütige Ulknudel.