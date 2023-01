« The Banshees of Inisherin | Home | Holy Spider »

Deutschland, Luxemburg, Polen 2021, Regie: Barbara Kronenberg, mit Romy Lou Janinhoff, Jonas Oeßel, Hildegard Schroedter, 93 Min., FSK: ab 6

Ein „besonderer Kinderfilm“ ist einer, der nicht auf altbekannte Vorlagen, sondern auf zeitgemäße Originalstoffe baut – also eindeutig „Mission Ulja Funk“! Mit Hilfe der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ erzählt Autorin und Regisseurin Barbara Kronenberg in ihrem Debüt einfallsreich, originell und umwerfend komisch von der cleveren jungen Astrologin Ulja (Romy Lou Janinhoff): Die zwölfjährige Schülerin hat gerade ihren ersten eigenen Meteoriten entdeckt und will unbedingt dessen Einschlag in Belarus, kurz hinter der polnischen Grenze, erleben. Doch Ulja ist mit ihrer russlanddeutschen Familie bei der streng religiösen Oma Olga (Hildegard Schroedter) untergekommen, die jegliche ketzerische Wissenschaft sabotiert. So macht sich das Mädchen mit dem Leichenwagen von Mamas Job auf einen besonderen Road Trip. Ihr Chauffeur ist der ältere, mehrfach sitzengebliebene Mitschüler Henk (Jonas Oeßel), der „nichts anderes kann, als Autofahren“ (Ulja). Da Henk aber auch die Marienfigur vom mehr gierig als geistigen Pastor (Luc Feit) geklaut hat, die voll veruntreutem Geld steckt, verändert der die Reiseroute des Gemeindeausfluges kurzfristig. So folgen Oma Olga und der Rest der Familie, der Pastor und die halbe Gemeinde im klapprigen Bus den Spuren von Ulja und ihrem Meteoriten VR-24-17-20.

Gewitzt im Sinnen von raffiniert und witzig verfolgt Ulja ihr Ziel. Dass ein Mädchen, das sich mit Hausaufgaben für andere finanziert, dabei nicht nur eigenwillig, sondern auch nerdig daherkommt, macht „Mission Ulja Funk“ nur glaubwürdiger und interessanter. Denn nicht nur werden Mitschüler, Eltern und andere Erwachsene kapieren, was in dem stillen Teenager steckt, auch Ulja selbst muss lernen, auf ihre Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Diese Botschaften werden in einer enormen Flut herrlich skurriler Einfälle transportiert. Die Flucht ist flott inszeniert, mit viel Charakter, Ecken und Kanten gespielt, sowie mit nettem Witz ausgestattet. Ein ganz besonderer und sehenswerter Kinderfilm.