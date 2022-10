« Anima – Die Kleider meines Vaters | Home | Lyle – Mein Freund, das Krokodil »

November (2022)

Frankreich 2022 (Novembre) Regie: Cédric Jimenez, mit Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kimberlain, 107 Min., FSK: ab 12

Am 13. November 2015, als die deutsche Fußballnationalmannschaft im Pariser Stade de France Bombenanschläge in der Innenstadt „überspielt“, sterben in Bars, Restaurants und im Club Bataclan 130 Menschen. 683 werden schwer verletzt. „November“ zeigt nun die folgenden fünf Tage aus der Perspektive der Einsatzkräfte. Ohne dass die gerade ereigneten Attentate selbst zu sehen sind, verfolgt die Antiterror-Einheit von Héloïse (Sandrine Kiberlain) und Fred (Jean Dujardin) Spuren und vermeintliche Täter. Um solche juristischen Feinheiten, dass für jeden bis zur Verurteilung eine Unschuldsvermutung gilt, kümmert sich „November“ als Action-lastiger Film allerdings nicht. In dem dunklen, vor Polizei-Macht strotzenden Werk wird energisch recherchiert und zugegriffen. Falls doch Zweifel aufkommen, wer im Recht ist – es gibt auch erschütternde Befragungen mit überlebenden Opfern im Krankenhaus. Nur ein unsympathischer Waffenhändler darf erwähnen, dass die problematische Integration von Arabischstämmigen vielleicht ein Grund für die Popularität des IS in bestimmten Kreisen ist.

Jean Dujardin („The Artist“) spielt mal völlig unironisch den lange Zeit sachlich bleibenden Chef der Einheit. Keine besonders fordernde Rolle, in einem rasant geschnittenen Informationsfeuerwerk, wie es Oliver Stone seit „JFK – Tatort Dallas“ auch gerne veranstaltet. Was vorgeblich wie ein neutraler Bericht der resoluten Rache eines Staates erscheint, stellt durchaus eine politische Position dar. Auffällig ist, wie wenig nach Ursachen und Hintergründen gefragt wird. Dabei hatte Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow im Meisterwerk „Zero Dark Thirty” (mit Jessica Chastain) über die Ergreifung von Osama bin Laden bewiesen, wie differenziert so eine Geschichte gebracht werden kann. Bis zum deftigen Action-Finale, in dem die blinden Maschinengewehrsalven der Einsatzkräfte minutenlang eine Wohnungstür durchlöchern, ersetzt Cédric Jimenez („Bac Nord“) in seinem „November“ Handlung durch Aktivismus. In den französischen Kinos landete der Film auf Platz 1 der Kino-Charts und erreichte in seiner ersten Kinowoche weit über eine halbe Millionen Besucher.