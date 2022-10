« Rimini | Home | Triangle of Sadness »

Meine Chaosfee & Ich

Deutschland, Luxemburg 2022, Regie: Caroline Origer, 79 Min., FSK: ab 12

Die kleine, freche Zahnfee Violetta hat ihre Prüfung vergeigt, will aber trotzdem ihr Können in der Menschenwelt beweisen. Das sorgt für Chaos in der Feenwelt und beim zwölfjährigen Mädchen Maxi. Die ist gerade in die graue, stinkige Großstadt gezogen und will wieder aufs Land. Zudem gefällt ihr die neue Patchwork-Familie mit den beiden Jungs vom Öko-Freund der Mutter gar nicht. So verbünden sich die verpeilte Zahnfee und das unglückliche Kind für ein Abenteuer, das Violetta und Maxi wieder nach Hause bringen soll.

Der kunterbunte Animationsfilm für kleine Kinofans bringt in seiner dichten Handlung eine Menge bekannter Themen auf die Leinwand: Die Heldinnen-Reise einer dreisten Zahnfee, die Verlorenheit in einer frischen Patchwork-Familie und der ökologische Kampf gegen einen Immobilien-Spekulanten. Auch wenn die Niedlichkeit der Fee eher Kinderkram für die Mädchen sein mag, die schon alles verstehen – die Mischung funktioniert, die Figuren sind sympathisch und die Animation geriet detailreich sowie sorgfältig.