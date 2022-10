« The Woman King | Home |

Mona Lisa and the Blood Moon

USA 2021, Regie: Ana Lily Amirpour, mit Jun Jong Seo, Kate Hudson, Craig Robinson, 107 Min., FSK: ab 16

Gerade in einer Blutmondnacht aus jahrelanger Lethargie erwacht, irrt die junge Mona Lisa Lee (Jeon Jong-seo) durch die Straßen von New Orleans und zwingt jeden, der sie stoppen will, mit purer Geisteskraft, sich selbst zu verletzen. Als sie die Stripperin Bonnie (Kate Hudson) trifft, erkennt die sofort die Möglichkeiten und nutzt Mona Lisa rücksichtslos für Rache und Räubereien aus. Mit Bonnies zehnjährigem Sohn Charlie entwickelt das Mädchen jedoch eine besondere Freundschaft. Allerdings ist der Polizist Officer Harold (Craig Robinson), der sich wegen ihr ins Bein schoss, humpelnd hinter ihr her.

Die amerikanisch-iranische Regisseurin Ana Lily Amirpour begeisterte schon 2015 mit dem Vampirfilm „A Girl Walks Home Alone at Night“. „Mona Lisa and the Blood Moon“ ist nun ein irrer Trip voller Inszenierungslust, in dem das ehemalige Film-„Schätzchen“ Kate Hudson („Almost Famous“) grandios trashig und egozentrisch agieren darf. Augenschmaus wie ein neonbeleuchteter Eckladen mit einem unglaublichen Nachthimmel darüber, wird ergänzt von einem mitreißenden Techno-Soundtrack.