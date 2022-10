« In einem Land, das es nicht mehr gibt | Home | Rimini »

Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit.

Schweiz, Deutschland 2022, Regie: André Schäfer, 90 Min., FSK: ab 12

Der Dokumentarfilm über den Schweizer Bestsellerautor Martin Suter („Die Zeit, die Zeit“, „Small World“, „Elefant“, „Ein perfekter Freund“) entspricht dem Objekt seiner Beobachtung in seiner gepflegten und gediegenen äußeren Erscheinung. In aufwändigen Spielszenen werden Stücke aus Suters Romanen verfilmt, wobei der Autor manchmal in den Szenen rumsteht, bevor er sie mit persönlichen Anmerkungen kommentiert. Mit einem Sänger, der sich auf Schweizerdeutsch von Suter betexten lässt, gibt es eine komische Demonstration des Röstigrabens: Beim Überschreiten dessen wechseln sie automatisch vom Französischen ins Schweizerdeutsche. Dazu erlesene Bilder, unterbrochen von musikalischen Intermezzi, bei denen Suter seine eigenen Songs mit der Mundharmonika begleitet. Nur anekdotische Kleinigkeiten beschäftigen sich mit der literarischen Produktion, richtig persönlich sind weder Begehungen vergangener Wohnungen noch das Vorführen seines Hauses in Marrakesch. Allein die Erinnerung an den Tod des Adoptivsohnes aus Guatemala geht unter die Haut des Mannes im Anzug und der Zuschauer. Ein Film rein für Fans, aber davon gibt es ja genug.