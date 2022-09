« Mittagsstunde | Home | Verabredung mit einem Dichter – Michael Krüger »

Unsere Herzen, ein Klang

Deutschland 2022, Regie: Torsten Striegnitz, Simone Dobmeier, 113 Min., FSK: ab 0

Die Mischung aus Musik- und Dokumentarfilm „Unsere Herzen, ein Klang“ begleitet zwei Chorleiterinnen und einen Chorleiter, wie sie aus einer Gruppe sing-begeisterter Laien, Chöre entstehen lassen. Simon Halsey gilt als Weltstar unter den Dirigenten. Er arbeitet seit über 40 Jahren als Chordirigent. Sein Wissen gibt er an den Nachwuchs weiter und rekrutiert durch seine Meisterklassen immer wieder neue Chorleiter und Chorleiterinnen, die ihn bei seinen Großprojekten unterstützen. Sein lang geplantes Vorhaben, ein gigantisches Mitsingkonzert in New York City mit mehr als tausend Sängern und Sängerinnen, löst sich im März 2020 plötzlich in Staub auf. „Unsere Herzen, ein Klang“ folgt Halsey von der großen Euphorie während der ersten Vorbereitungen bis hin zum plötzlichen Stopp. Daneben erforscht der Film die Motivationen und Qualitäten der Chordirigentinnen Hyunju Kwon und Judith Kamphues. Dabei packt die Schönheit der Gesänge ebenso wie die Begeisterung der Singenden.