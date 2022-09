« Alle reden übers Wetter | Home | Alice Schwarzer »

Ticket ins Paradies

USA 2022 (Ticket to Paradise) Regie: Ol Parker, mit George Clooney, Julia Roberts, Kaitlin Dever, 104 Min., FSK: ab 6

George Clooney und Julia Roberts spielen nach „Ocean’s 11“ wieder zusammen und diesmal – wenigstens anfangs – ein herrlich verhasstes Paar: Die Liebe auf den ersten Blick führte bei Georgia und David (Roberts, Clooney) zu fünf Jahren Ehe und 19 weiteren, die sie vorzugsweise „in einer anderen Zeitzone“ als der ehemalige Partner verbracht haben. Was wegen der gemeinsamen Tochter Lily (Kaitlyn Dever) problematisch war, wie deren Hochschulabschluss zeigt, in dem sich die beiden Erwachsenen äußerst kindisch mit Begeisterung überbieten müssen – vor Publikum! Nun endet Lilys Belohnungs-Reise nach Bali mit einer Heiratsankündigung, weswegen die geschiedenen Eltern gemeinsam den Plan schmieden, Lily vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben. Genauer gesagt: Jeder meint, es ist sein/ihr eigener Plan und die/der andere habe gefälligst mitzumachen.

Ist „Ticket ins Paradies“ das bessere Remake von „Der Vater der Braut“? Die Zutaten sind jedenfalls da, doch schnell erweist sich der Schwiegersohn in spe als klüger und schmeißt David vor die Delphine, weil er weiß, dass Georgia und David bei ihren Sabotage-Aktionen einem kleinen Mädchen die Hochzeitsringe geklaut haben. Doch auf dem harten Weg über „Bier Ping-Pong“ mit wunderbaren Retro-Tanzeinlagen entdecken sie ihre eigene Jugend und Verliebtheit wieder. Ein paar endlich ausgesprochene Wahrheiten machen den Weg frei für ein doppeltes Happy End. Regisseur Ol Parker, der bei der Fortsetzung „Mamma Mia! Here We Go Again“ handwerkliche Qualitäten bewies, legt mit „Ticket ins Paradies“ dank zwei toller Schauspieler eine nette Genre-Variante hin. Selbst wenn dieser David als einer der schwächeren Clooney-Typen daherkommt, ist er immer noch ganz erfreulich anzusehen. Ansonsten gibt es keine großen Lebensweisheiten, dafür viele schöne Strände. Achtung: Es liegt allerdings tropische Aneignung vor – gedreht wurde in Australien, nicht auf Bali!