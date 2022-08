« Märzengrund | Home |

Mit 20 wirst Du sterben

Ägypten, Deutschland, Frankreich, Katar, Norwegen, Sudan 2019 (You will die at 20) Regie: Amjad Abu Alala, mit Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj, 103 Min., FSK: ab 12

„Mit 20 wirst Du sterben“ prophezeit der heilige Mann in einem kleinen sudanesischen Dorf dem gerade geborenen Baby Muzamil! Der Vater haut angesichts dieser Vorhersage ab, der „Sohn des Todes“ wird überbehütet von der Mutter, darf nicht Fußball spielen oder zum Fluss gehen. Die anderen Kinder grenzen ihn aus und quälen ihn in grausamen Spielen, wenn sie ihn in ein Leichttuch packen und in eine Kiste stecken. Erst als fast erwachsener Mann (Mustafa Shehata) bringt ein alter Fremder, der in einem verlassenen Haus gegen die Regeln Alkohol trinkt, den naiven Aberglauben ins Wanken. Sulaiman (Mahmoud Maysara Elsaraj) zeigt Muzamil mit einem alten Filmprojektor die Welt und meint, auch wenn die Prophezeiung stimmen würde, solle er doch bis dahin das Leben genießen und seine Freundin Naima (Bunna Khalid) nicht mehr abweisen.

Großartige Bilder, komplexe Figuren und eine Geschichte, die weit über den scheinbar begrenzten Horizont eines strenggläubigen Dorfes hinausgeht, machen klar, weswegen „Mit 20 wirst Du sterben“ bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig mit dem Preis für den besten Debütfilm ausgezeichnet wurde.