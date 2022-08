« Il mio corpo | Home | Goliath (2022) »

Jagdsaison (2021)

Deutschland 2021, Regie: Aron Lehmann, mit Rosalie Thomass, Almila Bagriacik, Marie Burchard, 93 Min., FSK: ab 12

Eva (Rosalie Thomass) ist begnadete Fettnäpfchen-Finderin und klassische Ulk-Nudel. Ihre klasse farbenfrohen Klamotten kann ein Clown problemlos als Ersatzdress einsetzen, nachdem sein Kostüm wegen ihr ruiniert ist. Gar nicht lustig findet Eva allerdings, dass ihr Mann sie nach elf Jahren Ehe für die jüngere Influencerin Bella (Almila Bagriacik) verlassen hat. Die auf den ersten Klick unsympathische Beauty-Ratgeberin gibt sich nun nicht nur alle Mühe bei Evas Tochter Olivia, auch Evas beste Freundin Marlene (Marie Burchard) wird ausgespannt. Als Marlene bei einem von Bella ausgegebenen Wellness-Wochenende ihrem langweiligen Ehe-Sex mit einem Seitensprung entfliehen will, hängt sich Eva an die „Jagdgesellschaft“. Sie möchte die Freundin vor einem Fehler retten und verhindern, dass sich die Nebenbuhlerin Bella beim bevorstehenden Kinder-Geburtstag mit einem Hund ins Herz der Tochter einschmeichelt. So wird einerseits das Ladies-Luxus-Wochenende reichlich peinlich und zerstritten. Aber auch die benachbarte Jagdpartie mit Marlenes adeligem Liebhaber mischt Eva gründlich auf. Dabei ist es passend und gemein, dass ausgerechnet der Clown den Unglücksvogel am besten versteht.

Rosalie Thomass („Eine ganz heiße Nummer 1+2“, „Die Känguru-Chroniken 1+2“, „Eine unerhörte Frau“) ist die eigentliche Hauptrolle bei diesem Komödien-Trio: Als unglückliche Thirty-Something-Frau hat sie unter ihren rosa Strähnchen viel mehr emotionalen Verstand als ihre Freundinnen mit sehr pubertären Beziehungskonzepten. Der Humor mit Verbrennungen beim Intim-Waxing und an den Chef geschickten Anus-Selfies würde denen allerdings gefallen. Bei einem Haufen Klamauk-Nummern wurde bis zum wenig glaubwürdigen Verschwesterungs-Finale wenig aus den Figuren entwickelt. Thomass wirkt im Vergleich zu ihren besten Filmen („Grüße aus Fukushima“, „Taxi“) unterfordert. Auf jeden Fall sieht mal sie lieber in Filmen, bei denen sie nicht selber am Drehbuch mitschrieb. „Jagdsaison“ ist eine eindeutige Empfehlung für die in jeder Faser flottere und lebensweisere US-Komödie „Die Schadenfreundinnen“ (2014) von Nick Cassavetes mit Cameron Diaz und Leslie Mann.