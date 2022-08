« Alcarràs – Die letzte Ernte | Home |

Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate 2021 (The Last Bus) Regie: Gillies MacKinnon, mit Timothy Spall, Phyllis Logan, Natalie Mitson, 86 Min., FSK: ab 12

Tom (Timothy Spall) ist am Ende des Weges angekommen. Seine Frau ist bereits vorgegangen und auch für den Neunzigjährigen bleibt nicht mehr viel Zeit. Doch eine Aufgabe lastet noch auf ihm. Er möchte ein Versprechen, dass er seiner Frau gegenüber geleistet hat, erfüllen: Ihre Asche in ihre Heimat am südlichsten Zipfel Großbritanniens bringen. Also macht er sich auf den Weg von der Küste Schottlands nach Land’s End – mit Linienbussen. Auf dem Weg trifft er die unterschiedlichsten Menschen. Die Reise führt ihn aber auch in eine schmerzhafte Vergangenheit.

Man denkt nicht nur ob des deutschen Titels (Original: „The Last Bus“) an den „Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Auch der Film des erfahrenen TV-Regisseurs Gilles MacKinnon ist ein sentimentales Roadmovie in die Erinnerung. Getragen wird es von Timothy Spall, der die rund 30 Jahre ältere Figur glaubwürdig mit den Marotten eines alten Mannes verkörpert. Ihn dabei zu begleiten, wie er unbeirrt seinen Weg ans Ziel verfolgt, tröstet über einige unglaubwürdige Begegnungen auf der Reise hinweg.