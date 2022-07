« Die Magnetische | Home | Der perfekte Chef »

The Survivor

Kanada, Ungarn, USA 2021, Regie: Barry Levinson, mit Ben Foster, Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, 128 Min., FSK: ab 12

Beim Aufwärmen schlägt sich der mäßig erfolgreiche Boxer Harry Haft (Ben Foster) aus New York selber ins Gesicht. Im Ring lösen die Schläge des Gegners Erinnerungen an noch brutalere Kämpfe und Verletzungen aus: Der polnische Jude warf nach seiner Deportation im Konzentrationslager Auschwitz Leichen ins Feuer. Bis der SS-Offizier Schneider (Billy Magnussen) sah, wie er seinen Bruder Peretz (Saro Emirze) mit den Fäusten verteidigte und Harry zu „seinem Juden“ machte, der in Schaukämpfen für ihn Geld verdiente. Die „Herrenmenschen“ lassen zur Unterhaltung Juden im Ring gegeneinander kämpfen, wobei der Verlierer erschossen wird.

Nun, nach viel mehr schrecklichen Erlebnissen, kämpft Harry weiter und erzählt seine Geschichte dem Journalisten Emory Anderson (Peter Sarsgaard), weil er immer noch hofft, seine Liebe Leah (Dar Zuzovsky) wiederzufinden, die vor ihm ins Lager transportiert wurde. Deshalb will er auch gegen den großen Rocky Marciano (Anthony Molinari) kämpfen.

Nach der Biografie „Harry Haft“ aus der Feder des Sohnes Alan Scott Haft erzählt dieser Film seine erschütternde Geschichte recht konventionell mit Gegenwartsszenen und Rückblenden. Dabei endet das Drama nicht mit Harrys erfolgreicher Flucht und dem Kampf gegen den legendären Rocky Marciano. Der folgende Alltag der Ehe mit Miriam Wofsoniker (Vicky Krieps) ist geprägt von den Traumata des Holocaust-Überlebenden. Seinen Sohn zwingt er zum Boxen und verachtet den Religionsunterricht. Zeigte doch eine der eindrucksvollsten Szenen, wie Harry nach einem Kampf ohne rituelle Kopfbedeckung durch einen Gottesdienst in den Baracken geht – den Glauben an Gott hat er verloren. Überhaupt sind die schauerlichen Aufnahmen der KZ-Kämpfe in Schwarzweiß besonders stark, die das Opfer zu einem Monster aus dunklen und hellen Flecken machen. So wie der Journalist meinte, dass sich alle Biografien aus hellen und dunklen Episoden zusammensetzen. Das Weiterleben des Überlebenden im quälenden Familienleben ist eine andere Seite, die dem Sohn und Autoren Alan Scott Haft besonders wichtig war, um Verschlossenheit und Stimmungen des Vaters zu verstehen.